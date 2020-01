Anitta fará participação em 'Amor de Mãe' e diz estar 'muito nervosa'

A cantora Anitta. Foto: João Miguel Júnior/Globo/Divulgação

A cantora Anitta vai estrear em novelas na recém-lançada Amor de Mãe, da Globo. Segundo informou o site Gshow nesta segunda-feira, 6, ela interpretará uma fã que poderá fazer de tudo a fim de se aproximar do ídolo.

"Estou muito nervosa! Desta vez, eu não vou cantar e nem dançar, vou estar fazendo algo que nunca fiz. Tem tanta coisa que vai acontecer nesses dias de gravação...", comentou a artista.

Anitta disse que pretende "representar" essas pessoas que são capazes de qualquer coisa para estarem perto dos ídolos. "Vai ser muito legal estar do outro lado, do lado do fã mesmo."

Não há informações ainda sobre a data que a participação da cantora vai ao ar. Nos stories do Instagram, Anitta comentou sobre o novo trabalho após sair do Projac.

"Estava lá fazendo caracterização, treinando os meus textos que serão muitos e eu não serei Anitta, serei Sabrina, uma outra pessoa. Estou super nervosa com essa minha fase atriz. Vários dias de gravação", contou.

A cantora detalhou um pouco sobre o processo de caracterização, que envolve provar diversos figurinos do personagem e fazer testes de maquiagem e cabelo. "Estou chocada com essa coisa de ator", disse.

