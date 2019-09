Anitta esclarece 'alfinetada' a ex-empresária: 'era brincadeira'

Os rumores de brigas entre as estrelas de 'Sex And The City' começaram nas últimas temporadas da série, quando a audiência começou a cair, juntamente com o retorno financeiro. Mesmo assim, a intérprete de Carrie Bradshaw continuava a ganhar muito mais que as outras atrizes do elenco, o que causou desentendimento entre ela e Cattrall. Durante anos, as duas negaram qualquer briga e sempre declararam muito amor e admiração uma pela outra quando questionadas sobre a rixa.

Foto: Amy Sussman/Invision for Lexua/AP Images | REUTERS/Andrew Kelly