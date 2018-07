'Animaniacs', desenho sucesso dos anos 1990, vai ganhar novos episódios

'Animaniacs' vai ganhar um reboot. Foto: Cena do desenho 'Animaniacs'/Warner Bros.

Ao pensar em desenhos animados da década de 1990, é muito próvavel que Animaniacs venha à memória. No Brasil, o desenho já foi exibido na Globo, no SBT e no Cartoon Network, e já estampou muitos tazos que vinham de brinde em salgadinhos. Agora, o desenho pode ganhar novos episódios.

De acordo com o site Indiewire, a Warner Bros. está preparando um retorno em parceria com a Amblin Television. Além disso, Steven Spielberg, produtor da animação original, também vai participar da produção da nova fase.

Animaniacs foi exibido entre 1993 e 1998 nos Estados Unidos, teve 99 episódios e, atualmente, o desenho está no catálogo da Netflix americana - mas ainda não se sabe se os novos episódios vão ser disponibilizados na plataforma também.

Relembre a versão brasileira da abertura do desenho abaixo: