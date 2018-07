'Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald' ganha novo trailer; assista

Jude Law é o jovem Alvo Dumbledore em 'Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald'. Foto: Warner Bros Pictures

Como de praxe, a San Diego Comic Con é mais uma vez palco de lançamentos e novidades sobre filmes e séries e, neste sábado, 21, foi divulgado o novo trailer de Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald, com Jude Law interpretando Alvo Dumbledore quando jovem.

O filme é o segundo de uma série de cinco filmes sobre o mundo bruxo de J. K. Rowling, autora da saga Harry Potter. No fim do primeiro filme, Gerardo Grindelwald (Johnny Depp) foi preso pela Macusa com a ajuda de Newt Scamandar (Eddie Redmayne), mas ele fugiu e começou a montar um novo exército. Agora, Newt se une a Alvo Dumbledore (Jude Law) para tentar deter o bruxo das trevas.

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald estreia nos cinemas no dia 15 de novembro deste ano.