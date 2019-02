'Animais Fantásticos 3': Dan Fogler afirma que haverá cenas no Brasil

Dan Fogler no lançamento de 'Animais Fantásticos e Onde Habitam', em Londres, em 2016. Foto: Neil Hall/Reuters

Sem muitos detalhes, o ator Dan Fogler deu uma dica do que vem por aí no filme Animais Fantásticos 3. Em entrevista ao site Hey U Guys, ele disse que o longa-metragem terá cenas no Brasil.

Perguntado sobre o atraso nas filmagens e sobre o que ele poderia dizer a respeito da produção, o ator afirmou que será "gigantesca".

"Começamos a gravar no outono. O filme será gigantesco. O motivo que nos deram [para o atraso] é que o filme será maior do que o primeiro e o segundo juntos. Eles precisavam de mais tempo para se preparar e não queriam apressar nada, então eles o atrasaram", justificou.

Fogler confessou que não sabe muito, mas deu uma indicação preciosa, ainda mais para os fãs brasileiros. "Eu posso dizer que vamos para o Brasil. Eu realmente não sei muito… [risos]. Vou pegar um roteiro mais próximo de quando começarmos a filmar", disse.

Antes dessa declaração, havia apenas indicações de que um dos filmes de passaria no Rio de Janeiro, mas não se sabia qual dos três seguintes - de um total de cinco.

No ano passado, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o ator Eddie Redmayne disse que, sim, haveria um filme com cenas na cidade carioca. "Jo [J. K. Rowling] acabou de anunciar. Não estava sabendo de nada, então saí do voo e alguém me falou: 'Só para você saber, um dos próximos filmes será no Rio de Janeiro'. Uau, vamos para o Rio", disse.

Mas isso não quer dizer que os atores viajem até o país latino. A produção poderá gravar imagens da cidade, que serão reproduzidas em estúdio londrino.