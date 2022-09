Animação ‘Perlimps’ ganha trailer e cartaz oficiais

Perlimps é dirigida por Alê Abreu, cineasta indicado ao 'Oscar de 2016' por 'O Menino e o Mundo'. Foto: Vitrine Filmes

A distribuidora Vitrine Filmes divulgou nesta quarta-feira, 31, o trailer e o pôster de Perlimps , animação dirigida por Alê Abreu , cineasta indicado ao Oscar de 2016 por O Menino e o Mundo, na categoria de Melhor Animação.

Na prévia, é possível mergulhar no mundo mágico e colorido do filme, cujos personagens se unem para resolver um conflito que coloca em risco a vida na floresta. A produção terá suas primeiras exibições no Brasil dentro da mostra competiviva do Festival do Rio 2022, que acontece entre 6 e 16 de outubro, no Rio de Janeiro. A estreia em circuito comercial está prevista para 2023.

Com as vozes principais de Lorenzo Tarantelli, Giulia Benite (a Mônica dos filmes de Turma da Mônica ) e Stênio Garcia (O Clone e O Rei do Gado), a animação mostra a jornada de aventura e fantasia de Claé e Bruô, agentes secretos de reinos rivais. A dupla precisa superar suas diferenças e unir forças para encontrar os Perlimps, criaturas misteriosas que são capazes de achar um caminho para a paz em tempos de guerra.

Perlimps fez sua estreia mundial em junho deste ano, com duas sessões especiais no Festival de Annecy - considerado o evento mais importante do mundo da animação. O filme foi produzido por Laís Bodanzky, Luiz Bolognesi e Ernesto Soto Canny junto à Buriti Filmes, em coprodução com a Sony Pictures International Productions, a Globo Filmes e o Gloob.