Animação de ‘Bob Cuspe’ estreia ainda em fevereiro no Canal Brasil

'Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente' é uma animação dirigida por Cesar Cabral. Foto: Coala Filmes

O filme “Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente” chega ainda esse mês às telinhas pelo Canal Brasil. A estreia está marcada para segunda-feira, 28, às 19h45. A animação, dirigida por Cesar Cabral, tem como protagonista Bob Cuspe, personagem que ficou famoso com as obras do cartunista Angeli.

Com uma mistura entre documentário e comédia, a animação segue o personagem principal, também conhecido como velho punk, em jornada para escapar de um deserto pós-apocalíptico. Mas, na realidade, a prisão dele é um purgatório na mente de Angeli, seu criador.

O elenco do filme conta com nomes como Laerte, Milhem Cortaz, Paulo Miklos e André Abujamra e combina momentos de ficção com falas do próprio cartunista, que relembra momentos da carreira e de seu processo criativo.

O longa foi premiado em importantes eventos do cinema de animação, como o Festival de Annecy e o Festival de Ottawa, no qual recebeu o prêmio principal. “Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente” ainda chegou a concorrer a uma vaga no Oscar, ficando entre os filmes elegíveis na categoria.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais