Animação brasileira 'Boris e Rufus' vai falar sobre adoção de animais

'Boris e Rufus' terá especial de Natal que abordará adoção de animais. Foto: 'Boris e Rufus'/Reprodução

Adotar um animal é mais do que um ato de amor: envolve atenção e muita responsabilidade. Para mostrar a importância do tema, ainda mais no clima natalino - em que adotar um bichinho pode ser um bom 'presente' -, a animação brasileira Boris e Rufus vai abordar o assunto em um especial de Natal.

No episódio inédito, o público vai acompanhar os personagens ainda filhotes na tentativa de evitar uma confusão temporal capaz de comprometer o equilíbrio do universo.

O especial irá mostrar como o cão Boris e o furão Rufus se tornaram melhores amigos, como o gato Leopoldo se tornou uma celebridade online e como o pequenino Boris chegou à família.

O episódio especial vai ao ar no próximo sábado, 8, às 14 horas, no canal Disney XD. Confira abaixo o teaser do momento da adoção de Boris:

Segunda temporada

Os fãs da série já podem esperar pela segunda temporada, que começa a ser produzida em fevereiro de 2019. Ao todo, serão 13 episódios que trarão novidades ao roteiro. O diferencial da temporada será a interação com os adolescentes.

Boris e Rufus é uma animação produzida em Blumenau, Santa Catarina, pela Belli Studio. A atração começou há três anos, quando se deu início ao processo de animação e assinatura com o canal Disney XD. Em junho deste ano, a produção ganhou mais espaço nacional ao entrar na grade de programas da TV Cultura.