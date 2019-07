Anima Mundi: Boutique Filmes amplia prazo para inscrição de Laboratório de Desenvolvimento de Séries

'Belowars', animação exibida no Anima Mundi em 2008. Foto: Anima Mundi / Divulgação

A Boutique Filmes, em parceria com o Anima Mundi, prorrogou o prazo de inscrições para o Laboratório de Desenvolvimento de Séries, iniciativa que colocará os criadores de cinco projetos de animação em contato com profissionais da área.

A ideia é que sejam oferecidos consultoria e workshop, deixando seus projetos prontos para o mercado. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de julho, através de um formulário (clique aqui para acessar), e os selecionados pela curadoria do Anima Forum e outros profissionais indicados pela Boutique serão anunciados no dia 23 de julho.

"A intenção do Laboratório é trabalhar próximo aos criadores durante o Anima Mundi, fazendo com que cada projeto evolua criativamente durante o próprio evento. [...] Queremos dar voz a novos talentos e estimular a produção de animação nacional", explica Tiago Mello, produtor executivo da Boutique Filmes.

As inscrições podem ser feitas de forma individual ou em grupos de até três pessoas.

É necessário ter um projeto original e de autoria própria, contendo sinopse, formato de apresentação (episódios e duração), público ao qual se destina, apresentação da direção de arte, cenário e personagens aplicados e perfil de cada uma das figuras das séries.

Serão avaliados os critérios de inovação, originalidade, adequação ao público-alvo, estrutura narrativa, personagens, concepção visual e potencial comercial.

A oportunidade é voltada para talentos de roteiro e artistas que trabalham com animação, tanto de personagens quanto de cenários.

O encontro dos selecionados com os profissionais da Boutique Filmes e convidados ocorrerá no dia 25 de junho, entre as 16h e as 18h, e a imersão de dois dias será no fim de semana de 27 e 28 de julho, entre as 10h e as 20h, na Unibes Cultural, na Rua Oscar Freire, 2500, Sumaré, São Paulo.