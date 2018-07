Angélica e Luciano Huck comandam o 'Vídeo Show' nesta quarta-feira 

. Foto: Reprodução

Angélica e Luciano Huck estarão no comando no Vídeo Show nesta quarta-feira, 16. A pedido de Boninho, o casal ocupará o lugar de Otaviano Costa e Joaquim Lopes.

Ao E+, a emissora confirmou que a participação do casal e afirmou que é algo pontual e não deve se extender para mais dias. De acordo com a assessoria da Globo, é uma "brincadeira" e o programa está aberto a este tipo de surpresa.

É comum que o Vídeo Show seja derrotado na audiência pela Record, que apresenta do quadro A Hora da Venenosa, com Fabíola Reipert, no mesmo horário.

A emissora tem mudado os apresentadores e incluir participações especiais para tentar reformular o programa, que enfrenta uma crise há três anos. Susana Vieira apresenta o Vídeo Show com Otaviano Costa às quintas-feiras, por exemplo, e a novidade é que, às vezes, o programa terá dois apresentadores diferentes.