Andrew Lincoln deixará ‘The Walking Dead’ após a 9ª temporada

Em uma decisão que chocou Hollywood nesta terça-feira, 29, o ator inglês Andrew Lincoln deixará a série The Walking Dead após o final da nona temporada. Lincoln interpreta o protagonista Rick Grimes e está presente na série desde o primeiro episódio.

Segundo o site Deadline, o ator e a AMC, canal que produz a série, ainda estão negociando os termos da sua saída, mas é provável que Lincoln chegue a um acordo parecido com o que Lauren Cohan fez: participação por cerca de seis episódios da temporada.

Com a saída de dois atores do elenco original da série, a AMC correu para renovar o contrato de Norman Reedus, que faz Daryl Dixon, para torná-lo o novo protagonista a partir da 10ª temporada. O Deadline informa que ele irá receber US$ 20 milhões (cerca de R$ 74 milhões) por temporada em seu novo acordo.

Baseada nos quadrinhos criados por Robert Kirkman em 2003 e sucesso de audiência no Brasil e nos Estados Unidos, a nona temporada de The Walking Dead está programada para estrear no segundo semestre de 2018.

