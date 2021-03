Andre Marques será o apresentador de ‘No Limite’ com ex-BBBs

André Marques vai assumir a nova temporada de 'No Limite', passando o bastão do 'The Voice Kids' para Marcio Garcia Foto: Fabio Rocha/Globo

O apresentador André Marques assume a próxima temporada de No Limite, que terá novo formato e ainda não tem data de estreia na Rede Globo. O reality show com provas de resistência intensas levará para uma praia deserta participantes de edições anteriores do Big Brother Brasil.

“É uma grande responsabilidade, um super convite, e estou muito honrado de ter sido escolhido para comandar o 'No Limite', porque amo demais o que eu faço. Agradeço a confiança e esse presentão que recebi”, disse o ator ao Gshow.

“Acompanhei e era muito fã do programa, então sei bem o tamanho desse desafio. Vi a animação do público com o anúncio e posso dizer que estamos igualmente animados com a nova temporada. E aviso: teremos muitas novidades pela frente", avisou.

André, que atualmente está à frente do The Voice+ será substituído no The Voice Kids por Marcio Garcia. "Vou passar o bastão com muito carinho para o novo integrante da família. Bem-vindo, meu parceiro Marcio".

Quase 20 depois de trabalhar com o público infantil no programa Gente Inocente, Marcio Garcia volta a interagir com crianças no reality show musical. “Estou muito feliz com o convite para apresentar a próxima temporada do The Voice Kids. Adoro crianças e vou matar um pouco das saudades do Gente Inocente. Trabalhar com jovens talentos é fascinante, então será um prazer enorme estar nesse programa. Diretamente do Tamanho Família para a família The Voice. E desejo toda sorte do mundo nessa nova aventura do meu parceiro Andre”, declarou o apresentador.