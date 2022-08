'Andor' ganha novo trailer e tem estreia adiada para setembro

Protagonizada por Diego Luna como Cassian Andor, a trama é ambientada cinco anos antes dos acontecimentos do filme 'Rogue One'. Foto: Star Wars Brasil

A série Andor, do universo Star Wars, ganhou um novo trailer nesta segunda-feira, 1º. A prévia também marca o anúncio de adiamento da produção do Disney+ , com a nova data para 21 de setembro. A Lucasfilm também liberou um novo pôster para a série.

Protagonizada por Diego Luna como Cassian Andor, a trama é ambientada cinco anos antes dos acontecimentos do filme Rogue One.

A primeira temporada terá 12 episódios e contará ainda com Forest Whitaker e Adria Arjona. O elenco também traz nomes como Stellan Skarsgard e Genevieve O'Reilly.

Temporadas

O cenário principal da primeira temporada será o planeta que Andor adotou como casa, de onde observará a radicalização e a rápida expansão do Império. Já a segunda temporada terá a responsabilidade de exibir os quatro anos seguintes da história.

Toby Haynes é o diretor principal do projeto, o qual também contará com Ben Caron e Susanna White na direção. Stephen Schiff e Tony Gilroy estão entre os escritores, enquanto Luna é um dos produtores executivos.