‘And Just Like That...': Spin-off de 'Sex And The City' é renovado para 2ª temporada

'And Just Like That...' dá continuidade às tramas das personagens de 'Sex and the City', vividas por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon and Kristin Davis. Foto: HBO Max

Os fãs de Sex And The City podem comemorar porque o spin-off série da HBO, And Just Like That..., foi renovado para a segunda temporada no streaming do canal, o HBO Max. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 22, e ainda não há previsão para a estreia.

A série derivada do sucesso dos anos de 1990 tem produção executiva de Michael Patrick King e das protagonistas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon and Kristin Davis. Lembrando que a quarta protaganista da série original, a atriz Kim Cattrall, não participa do spin-off devido brigas com Sarah Jessica Parker, motivo pelo qual um terceiro filme sobre Sex And The City não foi produzido. And Just Like That... tem o recorde de melhor estreia de uma série origianal do HBO Max na história do streaming.