Ana Paula Padrão é chamada de 'leiga' e dá sermão em eliminado do 'MasterChef'

Foto:

O clima ficou bastante tenso no episódio dessa terça-feira, 15, do MasterChef Profissionais, da Band, com direito a reclamações dos participantes à decisão dos jurados convidados, comentários machistas e sermão de Ana Paula Padrão em João, o eliminado de ontem.

Na prova em equipes, o time formado por Fádia, João e Marcelo levou a pior e teve que disputar a permanência na competição. Eles reclamaram da decisão dos jurados convidados e levaram uma bronca de Ana Paula Padrão.

"Vocês podem ter a opinião que vocês quiserem sobre a decisão dos nossos convidados, mas se vocês ouvissem calados antes de se pronunciar seria uma questão de respeito aos convidados", disse.

Durante esta mesma etapa houve atrito entre participantes do time oposto. Dayse se irritou com Ivo, que não queria dividir as tarefas na cozinha e a mandou varrer o chão. Nas redes sociais, os internautas o chamaram de machista.

Por fim, o esporro de Ana Paula Padrão em João. Eliminado por não conseguir unir as cozinhas italiana e japonesa no mesmo prato, ele seguiu o roteiro e cedeu uma entrevista rápida à apresentadora no vestiário.

João reclamou da decisão da primeira prova, dizendo que os jurados convidados não foram precisos em suas avaliações. Em seu desabafo, chamou Ana Paula de 'leiga' e acabou levando uma bronca. Confira a conversa:

Ana Paula: Você acha que foi injusto?

João: Injusto é uma palavra muito forte, né?

Ana Paula: Você acha que foi equivocado?

João: Eu acho que a avaliação não foi muito precisa. Não é só fazer uma comida gostosa.

Ana Paula: Você não acha que o sabor não é o mais importante? (sic)

João: Não, não é isso. [O sabor] Faz parte de um conjunto de avaliação. Ele tem um peso na avaliação, assim como as técnicas têm um peso...

Ana Paula: E é um peso muito importante, porque se eu vou num restaurante e não vejo como é que o cozinheiro está vestido, como é que ele trabalhou, manipulou aquele alimento, que tipo de higiene ele usa, meu critério é o que eu estou comendo, o sabor, né?

João: É, mas você é leiga. Desculpe falar isso.

Ana Paula: Eu sou completamente leiga, você está corretíssimo nisso. Eu sou leiga, mas eu sou a ponta final da tua profissão. Se você não me agradar, você não agrada ninguém.

João seguiu a conversa, falou de seus sentimentos sobre o programa e da frustração em ser eliminado. Ana Paula finalizou: "João, volte para o seu Estado com orgulho. A linha entre a opinião forte e a arrogância é uma linha muito tênue". O eliminado pediu desculpas e disse que não quis passar esta impressão.