Ana Paula Araújo se despede de Chico Pinheiro: ‘Muito obrigada pela parceria e pelo carinho’

Ana Paula Araújo e Chico Pinheiro dividiam a bancada do ‘Bom Dia Brasil’. Foto: Twitter / @Appaaraujo

Ana Paula Araújo e Chico Pinheiro, 68, dividiam a bancada do Bom Dia Brasil há oito anos. Depois do jornalista se despedir da Rede Globo na última sexta, 29, após 32 anos na emissora, ela usou as redes sociais para agradecer o período em que trabalharam juntos.

“Oito anos dividindo a bancada, cenários diferentes, incontáveis notícias boas e ruins, madrugadas de correria, coberturas tensas, mas sempre com momentos de muita risada. Chico, que venha um novo ciclo com tudo que você mais gosta: música, família, refúgio no mato, viagens, causos pra contar e que seu Galo te dê muitas alegrias (menos contra o meu Flu, já conversamos sobre isso). Muito obrigada pela parceria e pelo carinho”, publicou Ana Paula, no Instagram.

Chico Pinheiro saiu da empresa num comum acordo com a Globo. Segundo o diretor de jornalismo da emissora, Ali Kamel, ele não pretende continuar trabalhando com jornalismo e deve ter, pelo menos, um ano sabático.

"De nós, seus colegas e amigos, fica o reconhecimento de ter convivido na redação com um dos grandes jornalistas que a televisão brasileira já produziu e uma das pessoas 'boa gente' com quem já compartilhamos histórias e experiências", disse o diretor em comunicado.