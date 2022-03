Ana Maria Braga surge com colar de cenoura em protesto contra alta no preço do alimento

A apresentadora Ana Maria Braga surgiu na manhã desta segunda-feira, 14, no matinal 'Mais Você, com um colar feito de cenouras em forma de protesto. O vegetal teve alta de cerca de 50% em seu preço no mês de fevereiro. Foto: TV Globo

A apresentadora Ana Maria Braga já começou a semana inovando e fez mais um protesto em tom de humor no seu matinal Mais Você. Na manhã desta segunda-feira, 14, na abertura do programa, a comunicadora apareceu diante das câmeras com um colar feito de cenouras. A iniciativa teve o objetivo de chamar a atenção para os preços elevados do vegetal, que teve uma alta de cerca de 50% em fevereiro.

Esta não foi a primeira vez que Ana Maria usou o acessório feito por alimentos que estavam com o preço elevado, na tentativa de protestar contra os preços abusivos. Já teve tomate, cebola, arroz e alho enfeitando o pescoço da apresentadora.

Em um dos programas, ela ensinou ainda os telespectadores a cozinharem pé de galinha, em irona à alta da carne. O episódio foi em setembro de 2021, quando a prévia da inflação foi a maior desde 1994. É claro que todos estes protestos inusitados geraram muitos memes na internet.

Ícone atemporal ja teve colar com a feira toda e dessa vez Ana Maria Braga tá com colar de cenoura #MaisVoce pic.twitter.com/YxxTQEgOSz — Televizona (@TeIevizona) March 14, 2022

Namaria com colar de cenoura ️ Aguardando o protesto conta a alta da gasolina.#MaisVocê pic.twitter.com/o0UVagegG5 — Henrique Brinco (@brinco) March 14, 2022