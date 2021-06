Ana Maria Braga se revolta com aglomeração em Campos do Jordão: 'Me dá até taquicardia'

A apresentadora Ana Maria Braga ficou irritada com aglomeração de pessoas, sem máscara em meio à pandemia de covid-19, em Campos do Jordão Foto: TV Globo

Ana Maria Braga abriu o Mais Você desta segunda-feira, 7, dando uma bronca em todas as pessoas que se aglomeraram na cidade de Campos do Jordão, considerada cidade turística de inverno de São Paulo. Nas imagens que colocou no início do programa, diversas pessoas estão em uma praça, ao ar livre, comendo e conversando umas ao lado das outras, sem máscara de proteção contra a covid-19.

Ao mostrar o vídeo, Ana Maria Braga questionou aos telespectadores: "O que será que passa na cabeça dessas pessoas ali? Com a vacinação em ritmo lento, a gente precisa fazer a nossa parte para essa pandemia chegar ao fim. Algum momento tem que chegar ao fim! Sei que está todo mundo cansado, mas isso justifica? O virus é invisível e continua firme e forte. Se continuar desse jeito, vai demorar muito pra gente poder fazer isso com tranquilidade e segurança como alguns países da Europa estão fazendo", comentou.

A apresentadora da TV Globo também disse que muita gente argumenta que está cansada da pandemia e do isolamento social, no entanto, as aglomerações não são justificáveis em tempos de pandemia de coronavírus. "'Ah, estou cansada de ficar em casa, não poder ir a um restaurante' ...tá todo mundo cansado, mas a gente tem que ter consciência social. Respeito com o outro! Se você não se respeita, problema é seu, mas você tem que respeitar o outro", desabafou.

Ana Maria Braga lembra que as pessoas que estiveram em Campos do Jordão se aglomerando sem máscara de proteção contra o novo coronavírus serão as mesmas que, nesta semana, irão ao supermercado, usar transporte coletivo, trabalhar e etc, espalhando ainda mais a covid-19.

"As pessoas que você vai conviver essa semana no seu trabalho, na condução que você vai pegar... o que que as pessoas têm haver com a sua irresponsabilidade? Me dá até taquicardia! É falta de respeito com o outro, de empatia, de juizo! A gente não tá em um país que a gente tem condições de se aglomerar", concluiu.

Assista ao vídeo:

Absurdo! A pandemia ainda não acabou! Ana Maria (@ANAMARIABRAGA) disse TUDO e mais um pouco: 'É falta de respeito com o outro, é falta de empatia, de juízo' #MaisVocê pic.twitter.com/rsUSEFI7eA — Mais Você (@MaisVoce) June 7, 2021

Nas redes sociais, a revolta de Ana Maria Braga repercutiu. Os internautas deram razão a apresentadora do Mais Você.

ana maria braga começou o mais voce com uma jantada — mai (@slexlena) June 7, 2021

Ana Maria Braga, no Mais Você de hoje, muito certa ao falar sobre a aglomeração do fim-de-semana em Campos do Jordão. — Professora_sim! (@professora_sim) June 7, 2021

#maisvoce Papo reto Ana Maria Braga O problema é seu se não se cuida. Respeite quem quer viver sem #COVID19 — Bitto Barreto (@BittoBarreto) June 7, 2021