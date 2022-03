Ana Maria Braga se fantasia de onça para a estreia de 'Pantanal'

No 'Mais Você', Ana Maria Braga se veste de onça para divulgar novela 'Pantanal'. Foto: Instagram/@anamariabraga16

Ana Maria Braga apareceu no Mais Você fantasiada de onça-pintada para divulgar a estreia de Pantanal, nova novela das 21h que começará a ser exibida pela TV Globo nesta segunda-feira, 28.

A produção é um remake da novela que foi sucesso nos anos 90. Na trama, que tem a natureza como pano de fundo, uma das personagens emblemáticas é Juma Marruá, que se transforma em onça.

Esta não é a primeira vez que a apresentadora aparece com caracterizada de um personagem. No ano passado, por exemplo, ela chegou a se vestir de Cruella para a promoção do filme da Disney.