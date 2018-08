Ana Maria Braga se emociona ao anunciar morte de funcionário

Ana Maria Braga noticia morte de funcionário do Mais Você. Foto: Reprodução/ TV Globo

Claramente emocionada e com a voz embargada, Ana Maria Braga noticiou a morte do funcionário do programa, o técnico de captação de som Luiz Carlos Moraes Mesquita Junior. Ele foi vítima de assassinato no Rio de Janeiro neste domingo, 19, enquanto levava o carro a um lava-jato pela manhã, na Taquara, zona oeste da cidade. As informações são da reportagem de Pedro Bassan, que foi veiculada na abertura do Mais Você. “Menino alegre, valoroso, trabalhava durante todo o dia e à noite fazia faculdade. Estava no terceiro período do curso de Direito. Estava em busca de uma vida melhor”, disse a apresentadora.

Segundo Ana Maria, ele era separado e deixa um filho, de três anos. O programa mostrou imagens do rapaz, de 30 anos de idade, nos bastidores da produção com a cantora Cláudia Leitte: “É mais uma vítima da violência que assola as cidades brasileiras”, conclui a apresentadora.

Assista:

https://gshow.globo.com/programas/mais-voce/episodio/2018/08/20/videos-de-mais-voce-de-segunda-feira-20-de-agosto.ghtml?utm_source=twitter&utm_medium=share-bar-desktop&utm_campaign=share-bar&#video-6957175-id