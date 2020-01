Ana Maria Braga se ausenta do 'Mais Você' para descansar

Ana Maria Braga e Louro José. Foto: Sergio Zalis/TV Globo/Divulgação

Ana Maria Braga se ausentou do programa Mais Você desta sexta-feira, 31, mas está bem, conforme anunciou Louro José no início da atração matinal.

"Hoje, a Ana não pôde estar aqui com a gente. Ela está bem, mas se permitiu tirar uma folguinha hoje para dar uma descansada, que é melhor para ela", disse ele.

Talitha Morete, repórter do programa, foi quem substituiu a apresentadora no comando do Mais Você. Na segunda-feira, 27, quando Ana Maria anunciou que foi diagnosticada novamente com câncer de pulmão, a jovem a homenageou com uma publicação no Instagram.

"Sua força é admirável. Sua coragem me inspira. E sua fé é inabalável. Você vai vencer mais uma batalha. Estamos com você nessa corrente de amor", escreveu ela na legenda.

Dia de folguinha da Ana Maria, com o comando da queridíssima Talitha Morete no #MaisVocê https://t.co/hElct06KEP — Mais Você (@MaisVoce) January 31, 2020

Ana Maria com câncer de pulmão

A apresentadora do Mais Você, que está no ar há 20 anos, comunicou ao vivo que tinha sido diagnosticada, pela terceira vez, com câncer de pulmão. Na ocasião, ela disse que já tinha feito a primeira sessão do tratamento, que combina quimioterapia com imunoterapia.

"Eu não sabia, na verdade, se eu ia conseguir chegar aqui hoje. Normalmente, quando se faz uma quimioterapia e imunoterapia como é meu tratamento agora, tem efeitos colaterais. Não vai cair cabelo, porque a quimioterapia é diferente, mas tem sintomas que tem dias que você fica mais sensível", explicou.

Ela afirmou que permaneceria no programa até a primeira semana de fevereiro, porque tem férias marcadas para o dia 7. "Eu espero poder estar aqui com vocês até dia 7 e vou estar, porque se estou já tão bem na primeira [sessão]", disse.