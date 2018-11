Ana Maria Braga recebe proposta de casamento de convidado ao vivo

Ana Maria Braga e Zé Abílio durante o programa 'Mais Você'. Foto: Divulgação/Globo

A apresentadora Ana Maria Braga recebeu uma proposta ao vivo durante a exibição do Mais Você. O comerciante Zé Abílio participou do programa desta quinta-feira, 22, e ensinou a fazer espetos de churrasco. O assunto começou quando Ana Maria informou aos telespectadores de que Zé está solteiro. O comerciante brincou e pediu para que as mulheres enviassem currículo com foto.

Na hora de provar os espetinhos preparados por Zé, ele questionou: "Você não come gordura?". A apresentadora respondeu que sim, mas que naquele momento não precisava. O comerciante aproveitou a oportunidade e engatou: "Já que você gosta de um gordinho, talvez a gente até case". Os dois se divertiram com a situação e Ana Maria acrescentou a distância como um empecilho para o relacionamento (ela mora no Rio e ele, em Goiás). "Eu venho pra cá, venho a nado", rebateu Zé. Quando finalizou o programa, Ana Maria parabenizou a alegria e bom humor do comerciante.

