Ana Maria oferece jantar romântico que não dá certo e internautas ficam indignados

Ana Maria Braga mostra jantar com anônimos no Dia dos Namorados, mas romance não dá certo. Foto: Reprodução/TV Globo

Todo Dia dos Namorados é o mesmo clichê: os programas televisivos exibem, com fervor, histórias de casais sorridentes e que preparam um evento romântico para seus parceiros. Na edição desta quarta-feira, 12, do Mais Você, Ana Maria Braga surpreendeu os espectadores ao mostrar um final não muito feliz.

Uma repórter do programa perguntou para alguns homens nas ruas se eles estavam dispostos a realizar um jantar romântico para a namorada. A única condição era a de que a pessoa largasse tudo o que estava fazendo para participar do quadro.

Pedro pensou que esta seria uma boa oportunidade para mostrar a companheira Nicole que a ama. “Ela é um pouco tímida”, avisou o rapaz. Eles namoram há cinco anos.

Pedro, que decidiu fazer a surpresa, foi encaminhado aos estúdios da TV Globo e ajudou a preparar todo o menu do evento, com entrada, prato principal e sobremesa. “Ela gosta de petit gateau”, disse.

Ao abordar a moça, que não sabia de nada, a repórter da emissora teve muita dificuldade em convencê-la a sair do trabalho para aceitar o convite da produção de Ana Maria Braga. Após muita insistência, Nicole cedeu.

Quando a namorada chegou ao lugar do jantar, já arrumada, Pedro não conteve a emoção: “Você está muito linda!”, declarou. Nicole permaneceu em silêncio. Daí por diante, as expressões faciais da moça denunciavam que a surpresa não foi bem recebida por ela. O perfil oficial da Globo no Twitter publicou alguns trechos.

Pedro ofereceu um buquê de flores para Nicole logo na entrada. A namorada abaixou a cabeça, um tanto quanto contrariada.

“Eu sei que você não gosta dessas coisas, mas pensei que poderia ser legal”, justifica Pedro. “Ah, você pensou? Que bom que você está feliz. Eu deixei um monte de trabalho acumulado para o fim de semana. Estou cansada. Mas que bom que você está feliz. Aproveite o seu jantar”, respondeu Nicole, com um aparente sorriso forçado em frente as câmeras.

Durante a refeição, dois violinistas tocavam músicas românticas para dar um clima, porém, não funcionou. A edição do Mais Você brincou com a situação e colocou a cena clássica do filme Titanic, quando o navio afunda e um grupo de músicos tocam violino com dignidade.

Incrédulos e ainda esperançosos por um final feliz, os espectadores se indignaram ao longo do programa com a postura da namorada e comentaram nas redes sociais. “Imagine a família e amigos do cara vendo esse programa. Aposto que ninguém gosta da Nicole e com razão”, escreveu uma internauta. "Não estou acreditando no que está acontecendo!", exclamou outra.

Imagine a famila e amigos do cara vendo esse programa, aposto que ninguém gosta da Nicole e COM RAZÃO.... que mina vazia, to chocada real #MaisVoce — O meu nome é Dienifê (@Lanafanna) 12 de junho de 2019

Namaria, mostrando para todo mundo que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. #MaisVocê — fantasia no ar (@mr_cmrg) 12 de junho de 2019

Ao final da exibição do jantar romântico mal sucedido, Ana Maria Braga contou que ligou para Pedro e o rapaz disse que o namoro continua. “Nós poderíamos não ter mostrado esse jantar. Mas queríamos mostrar algo diferente no Dia dos Namorados, que é sempre a mesma coisa. Isso é a vida real. Às vezes, as coisas não dão certo”, concluiu a apresentadora.