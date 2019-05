Ana Maria Braga mostra gato urinando em vaso sanitário após foto do animal repercutir na web

Ana Maria Braga mostra gato urinando em vaso sanitário após foto do animal repercutir na internet. Foto: Reprodução/TV Globo/ Instagram/@anamaria16

Os telespectadores do Mais Você, da TV Globo, se surpreenderam com uma cena, no mínimo, inusitada nesta quarta-feira, 22. Tudo começou quando Ana Maria Braga prometeu ao público que iria mostrar um gato urinando no vaso sanitário de uma casa.

A apresentadora chamou um repórter ao vivo do Rio de Janeiro para contar a história. “Foi instinto dele mesmo. Eu prendo ele no banheiro porque eu preciso dar remédio para ele ou às vezes quando está brigando com outros gatos. E me surpreendi o dia que escutei um barulho de água. Quando fui ver, ele estava fazendo xixi (sic)”, revelou a tutora do gato Kevin.

A senhora deu bastante água para o bichano antes do programa, mas ele não conseguiu fazer xixi ao vivo. “Hoje, inclusive, Ana, a gente está dando plantão desde às 8h para ver se consegue pegar ao vivo o gato fazendo xixi. A dona Leila já deu água, deu comida e ele tem um banquete para justamente ver se a gente consegue que ele vá ao banheiro”, relatou o repórter.

Mesmo assim, a produção mostrou um vídeo gravado pela tutora provando que Kevin sabe usar o vaso sanitário. “Olha só!”, se impressionou Louro José, companheiro de Ana Maria. Nas imagens, o gato se equilibra em um dos lados do vaso, que está com a tampa completamente levantada, e urina.

Os internautas não perdoaram. “Imagina ter que explicar pra um gringo esse programa da Ana Maria Braga: uma senhora na companhia de um fantoche de papagaio falante fazendo reportagem sobre um gato carioca que só faz xixi no vaso”, escreveu um seguidor no Twitter. Outra internauta questionou a higiene: “Mas, gente, o gato faz xixi no mesmo vaso sanitário que o pessoal da casa!? Que nojo”.

Imagina ter que explicar pra um gringo esse programa da Ana Maria Braga: uma senhora na companhia de um fantoche de papagaio falante fazendo reportagem sobre um gato carioca que só faz xixi no vaso pic.twitter.com/G2xOgbywwR — markov (@marcomenezes7) 22 de maio de 2019

Na Ana Maria Braga tava mostrando ao vivo em rede nacional, um gato que faz xixi no vaso. .... — GalaticVenus (@MioKanon7) 22 de maio de 2019

Mas gente, o gato faz xixi no mesmo vaso sanitário que o pessoal da casa!?? Que nojo.... Kkkkkkkk @MaisVoce_Globo @ANAMARIABRAGA — Cintia Sibucs (@sibucs) 22 de maio de 2019