Ana Maria Braga lamenta não estar ao lado de Gil em estreia: 'Não achei que estaria doente em casa'

Gil do Vigor terá um quadro de economia no programa 'Mais Você', com Ana Maria Braga Foto: Globo/ Mauricio Fidalgo

Ana Maria Braga usou as redes sociais nesta quinta-feira, 8, para lamentar a ausência na estreia de Gil do Vigor no Mais Você.

O ex-participante do Big Brother Brasil 21 protagoniza o quadro 'Tá Lascado', em que dá dicas de economia doméstica para os telespectadores.

Ambos haviam gravado o quadro recentemente, antes de a apresentadora testar positivo para covid-19.

No Twitter, Ana Maria acompanhou, a distância, a participação de Gil no programa. "Gente, a estreia do @GilDoVigor não foi como eu planejei. Foi perfeita! Só não achei que estaria doente em casa... Mas, na vida, imprevistos acontecem. Nas finanças também!", escreveu.

Gente, a estreia do @GilDoVigor não foi como eu planejei. Foi perfeita! Só não achei que estaria doente em casa... Mas, na vida, imprevistos acontecem. Nas finanças também! — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) July 8, 2021

A apresentadora do Mais Você acredita que Gilberto ajudará muitas pessoas nesse momento tão difícil de crise econômica: "Acho que esse quadro vai ajudar muita gente a se achar nas finanças domésticas, assim como o livro do @GilDoVigor, a história de vida dele ajudou muita gente a se achar".

Ana Maria Braga também aproveitou a publicação para sugerir a leitura do livro Tem que Vigorar, do ex-BBB, que está disponível gratuitamente.