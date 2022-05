Ana Maria Braga fala sobre sentimento ao encontrar novo Louro: 'Coração quase parou'

Ana Maria Braga esteve no 'Domingão com Huck' ao lado do seu novo parceiro de programa, o Louro Mané. Foto: João Miguel Jr/Globo

Neste final de semana, Ana Maria Braga participou do Domingão com Huck acompanhada do Louro Mané, seu novo companheiro de programa que foi apresentado ao público como filho do Louro José.

A apresentadora falou sobre o sentimento que teve ao encontrar pela primeira vez a pessoa que iria ocupar o lugar que foi de Tom Veiga, com quem Ana dividiu o Mais Você durante 25 anos até a sua morte em novembro de 2020.

"Depois de quase dois anos, a primeira vez que a gente foi se encontrar oficialmente meu coração quase parou de saudade, de amor e de muita esperança, principalmente, nesse filhote que está se revelando cada vez mais um artista e um ser humano por trás do Louro da melhor qualidade. Tenho muita sorte na vida".