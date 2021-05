Ana Maria Braga fala sobre racismo e saúde mental com Camilla e Fiuk, finalistas do 'BBB 21'

Camilla de Lucas e Fiuk, finalistas do 'Big Brother Brasil 21' Foto: Globo/João Cotta

Na manhã desta quinta-feira, 6, Ana Maria Braga recebeu Camilla de Lucas, segunda colocada no Big Brother Brasil 21, e Fiuk, que ficou em terceiro. A grande vencedora desta edição foi a paraibana Juliette Freire, que recebeu mais de 90% dos votos do público para vencer o BBB 21.

A apresentadora do Mais Você ressaltou como Camilla de Lucas conseguiu milhões de seguidores antes de chegar ao reality show. A influenciadora digital acredita que conquistou fãs na internet pelo jeito expontâneo de lidar com as coisas.

Além disso, Ana Maria Braga elogiou a transparência de Camilla ao longo do BBB 21. "Procuro ser a amiga legal, que é chata, e que chama para falar quando a pessoa faz alguma coisa que não é legal. amizade não é falar só aquilo que a pessoa quer ouvir. Não signficia que o que vou falar é 100% certo, mas o mais importante é o cuidadeo. e vi que muitas pessoas queriam ter uma amiga como eu e fiquei muito feliz", disse.

A apresentadora também falou com Camilla sobre o desabafo dela em relação ao racismo sofrido por João no BBB 21 e perguntou sobre o processo de transição capilar da influenciadora digital.

"Eu luto pela liberdade de a mulher escolher o cabelo que ela quiser usar. Enquanto eu não puder usar o meu cabelo sem química, eu uso diversos tipos de cabelo, loira, liso, etc. As pessoas acham que a pessoa tem que usar sempre o mesmo cabelo quando está fazendo a transição capilar e não é isso. Eu não posso chegar para uma mulher que quer alisar o cabelo que ela não pode. Ela pode usar o cabelo que quiser", explicou.

Fiuk, que ficou em terceiro lugar no Big Brother Brasil 21, também foi entrevistado por Ana Maria Braga nesta quinta, 6. No Mais Você, a apresentadora exibiu uma série de memes envolvendo o filho de Fábio Jr., que estava um pouco 'parado' no início do programa e foi considerado 'morto' até pela produção do programa quando mostrou os batimentos cardíacos do cantor no nível 0. "Ah, não dá para acreditar (risos)! E outros vários memes meus ficaram de fora, senão não ia dar tempo no programa", começou Fiuk.

Ana Maria Braga também lembrou que o filho de Fábio Jr. chorou muito ao longo do reality show. "Dá uma saudade... é uma saudade bizarra de tudo. Quando você entra (no BBB), você se apaixona por tudo. E quando você sai, você se apaixona por tudo aqui fora. Tudo está me emocionando ainda: falar com a minha família, o mar...tudo me emociona. E eu choro muito mesmo, minha mãe também chora", explicou.

Fiuk também revelou que tem diversos problemas relacionados à saúde mental e que achava que já havia superado. "Tenho depressão desde muito cedo, passei por muita coisa na minha vida. E eu trato sempre. E eu tenho DDA, Déficit de Atenção. E são problemas que eu achei que já estavam resolvido. E lá dentro é tudo muito intenso. O que eu consigo fazer aqui fora, de posar de durão e tudo o mais, não consegui fazer lá dentro. Não gosto de ficar derramando lágrimas aqui fora, mas lá dentro não deu para segurar. Minha hiperatividade disparou, minha ansiedade, já tive síndrome do pânico. Foi enlouquecedor. Até a terceira semana, fiquei enlouquecido", esclareceu.

Na realidade, Fiuk queria dizer que DDA é TDAH, o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. "Isso aí que você está fazendo é DDA", brincou Ana Maria Braga ao perceber que o cantor confundiu as siglas. "Ah, mas você 'tá ligada' que tenho problema de memória também, né", comentou, aos risos, Fiuk.