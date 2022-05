Ana Maria Braga e Louro Mané surgem fantasiados de Jedi e Darth Vader no 'Mais Você'

Ana Maria Braga e Louro Mané em ação da nova série do Disney+ Foto: Disney+

Mais uma vez Ana Maria Braga surpreendeu o público do Mais Você com um visual inusitado. Na manhã desta sexta-feira, 27, a apresentadora e Louro Mané surgiram fantasiados com figurinos da saga Star Wars.

A surpresa fez parte de uma ação para divulgar o lançamento da série Obi-Wan Kenobi, que estrou nesta sexta-feira o Disney+, e levou os internautas à loucura com a caracterização da apresentadora.

"Vocês acham mesmo que Darth Vader vai deixar os jedis livres por aí? Podem tentar se esconder por aí, mas a gente vai achar todos vocês, principalmente você, Obi-Wan!", disparou Louro vestido de Darth Vader.

"Que medo Louro! Que a força esteja com vocês! Pode vir, porque eu já estou pronta!", rebateu Ana vestida ao estilo dos jedis da série e com um sabre de luz nas mãos.

Obi-Wan Kenobi começa dez anos depois dos eventos dramáticos de Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith, quando Obi-Wan sofreu sua maior derrota — a queda e a corrupção do melhor amigo e aprendiz Jedi, Anakin Skywalker, que passou para o lado sombrio como o cruel Lorde Sith Darth Vader.

Já disponível no Disney+, a série marca a volta de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi e Hayden Christensen no papel de Darth Vader. Além deles, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie estão no elenco da trama. Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e Joby Harold são os produtores executivos.