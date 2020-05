Ana Maria Braga e Fátima Bernardes completam um mês de parceria na quarentena

As apresentadoras da TV Globo Ana Maria Braga e Fátima Bernardes Foto: João Cotta / Globo/Reprodução

Ana Maria Braga e Fátima Bernardes completaram um mês de parceria no comando do programa Encontro nesta segunda-feira, 11. Até agora, foram quatro semanas de uma grade de programação improvisada durante a pandemia do novo coronavírus.

O tradicional Mais Você, comandado por Ana Maria Braga há 20 anos ao vivo, teve de sair do ar temporariamente. Além do risco por causa da pandemia, a apresentadora realizou procedimentos para se curar de um câncer.

Hoje, diretamente de sua casa, Ana Maria participa em tempo real do Encontro com Fátima. “Passou muito rápido, não? Se a gente olhar, esse tempo parece que fez assim (estala os dedos). Mesmo a gente não saindo, não foi? E eu estou muito feliz de você compartilhar comigo este espaço aqui, viu”, ressaltou Ana Maria.

Fátima Bernardes concorda: “Passou muito mais rápido do que o primeiro mês, quando a gente ficou fora do ar. Agora está voando. Quarta semana já juntas aqui”, disse.

Por causa do isolamento social, 'Encontro' ocorre ao vivo diariamente, mas sem plateia; 'Mais Você' está fora do ar temporariamente Foto: TV Globo/ Reprodução

Louro José, fiel companheiro de Ana Maria, também participa diariamente do programa. “Parabéns para nós”, comemorou o fato de a equipe estar há um mês no ar, de maneira remota.

No Twitter oficial, Ana Maria faz questão de ‘falar’ o tradicional “Acorda, menina!”. Ela compartilha receitas que os fãs estão testando durante a quarentena. “Eu gosto de ver vocês fazendo minhas receitas em casa e mostrando como funciona, mesmo variando a marca dos ingredientes, a temperatura do forno... cada foto bonita, dá gosto de ver!”, escreveu ao compartilhar a imagem de um bolo de cenoura.

Acorda, menina! E a vontade que deu? https://t.co/TL5hnVTnfv — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) May 11, 2020

Eu gosto de ver vocês fazendo minhas receitas em casa e mostra como funciona, mesmo variando a marca dos ingredientes, a temperatura do forno... cada foto bonita, dá gosto de ver! https://t.co/f6HDq7vO5N — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) May 11, 2020

