Ana Maria Braga é criticada após piada envolvendo cariocas

Enquanto fazia uma receita com banana caramelizada no quadro 'Super Chef' em 2016, que contava com artistas da Globo em desafios culinários, adicionou certa quantidade de manteiga em um recipiente que veio junto com uma... mosca! Enquanto misturava os ingredientes, Louro José comentou: 'Ana, caiu um bichinho dentro da panela...'. Os atores não fizeram lá uma cara muito feliz, e acompanharam o papagaio, mas Ana os tranquilizou: 'Não, era um queimadinho do fundo'. Não é bem o que as imagens mostraram; leia mais aqui.





Foto: Reprodução de cena do programa 'Mais Você' (2016) / Globo