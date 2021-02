Ana Maria Braga denuncia perfil falso em seu nome no Twitter

Ana Maria Braga mostra um raio-X da semana do 'BBB 21' durante o 'Mais Você' desta segunda-feira, 22 Foto: Twitter/ @MaisVoce

Um dia depois da eliminação de Karol Conká no Big Brother Brasil 21 com recorde de rejeição, o assunto foi o mais comentado no Twitter na quinta-feira, 24, com direito a muito meme, gif e brincadeira. Alguns, porém, pareciam vir de famosos e eram contas falsas. Dois dos ‘clonados’ foram Ana Maria Braga e Lucas Penteado, que denunciaram em seus perfis oficiais.

A pegadinha enganou muita gente e foi preciso esclarecer o mal-entendido. A apresentadora da Globo, que recebeu a eliminada do reality no seu programa Mais Você, teve até a verificação do seu nome copiado, escreveu: "Primeira pergunta: vocês sabem que os tuítes de ontem eram de contas fake, certo?", perguntou. "Que eu tava de jejum, que não ia [apresentar o Mais Você], palavrão e coisa e tal. Usam a foto, o nome e até o selo, mas não era eu".

O ex-BBB Lucas Penteado, que deixou o reality no dia 7 de fevereiro por desistência, também alertou que estavam usando seu nome. Para os seguidores do ator é ainda mais fácil se confundir pois ele não conta com o selo de verificação do Twitter.

"Não quero cercear ninguém de brincar e se divertir com entretenimento e memes, inclusive quem muda o nome do perfil no Twitter e faz a zoeira comigo e essa situação. Mas fiquem ligados que apenas o meu perfil oficial representa os meus posicionamentos".