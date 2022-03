Ana Maria Braga critica preço do gás com bolsa em formato de botijão

Ana Maria Braga usou bolsa com formato de botijão de gás no 'Mais Você' e postou foto com o acessório nas redes sociais. Foto: Instagram/@anamaria16

Ana Maria Braga voltou a protestar contra os preços altos no Brasil de forma bem-humorada. Nesta terça-feira, 22, a apresentadora publicou uma foto usando uma bolsa com o formato de um botijão de gás com a frase "Ouro 18k".

Na legenda, ela escreveu "Bolsa de luxo", junto com as hashtags "Botijão de Gás", "Preço do Gás" e "O Brasil Piorou". Durante o Mais Você, Ana Maria mostrou o acessório aos telespectadores. "Vamos combinar? Está caro. Tão caro que tem gente parcelando a compra do botijão a prestações", disse.

Na última semana, o valor do gás de cozinha disparou em função do aumento no preço dos combustíveis. Na sexta-feira, 18, o botijão de gás de 13 quilos já chegava ser vendido por R$160, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Não é a primeira vez que a apresentadora usa o humor e acessórios para criticar a situação do País. No dia 14 de março, ela apareceu no Mais Você usando um colar de cenouras para chamar a atenção para a alta no preço do alimento, que subiu em 50% no mês de fevereiro. Em outras ocasiões, Ana Maria apareceu com tomate, cebola, arroz e até alho pendurado no pescoço.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais