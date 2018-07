Ana Maria Braga apresenta programa vestindo camisa da Chapecoense

Ana Maria Braga vestiu camiseta com o brasão da Chapecoense Foto: Reprodução/Globo

Ana Maria Braga dedicou a edição desta sexta-feira, 2, do Mais Você às vítimas do acidente aéreo ocorrido na madrugada de terça-feira, na Colômbia, que matou mais de 70 pessoas, incluindo o time da Chapecoense, equipe técnica e jornalistas.

A apresentadora usou uma camiseta com a estampa do brasão da Chapecoense e discursou, em tom emocionado, sobre o acidente.

Além de fazer links com o departamento de jornalismo da Globo, ela apresentou dados curiosos, como o aumento do número de sócios-torcedores do clube, que teve mais de 13 mil novos pedidos de adesão desde o acidente aéreo. Antes, o número de inscritos era de 5 mil.

Vale lembrar que Ana Maria Braga tem cedido o espaço de sua programação à cobertura do caso. Na terça-feira, por exemplo, o Mais Você não foi ao ar. Desde quarta, alguns quadros e reportagens do programa deixaram de ser exibidas para que o jornalismo da emissora trouxesse novidades sobre o caso.