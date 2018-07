Ana Maria Braga aparece com 'sapatão' e Fernanda Gentil aponta indireta

Ana Maria Braga divertiu Fernanda Gentil com indireta. Foto: Twitter/@maisvoce_globo

No Mais Você desta quinta-feira, 5, Ana Maria Braga mostrou um acessório inusitado que disse que gostaria de enviar para as jornalistas da Globo que estão na Rússia, em especial à Fernanda Gentil: se tratava de uma bolsa no formato de um tênis gigante.

"Eu já até me preparei aqui. Arrumei uma bolsinha light", disse Ana, mostrando a bolsa, ao que Louro José respondeu: "Ave Maria, que sapatão".

"Eu tava pensando até em mandar lá pra Rússia, para as meninas de Moscou. Pra Fernandinha lá em Moscou. Ela ia fazer um sucesso danado com essa bolsa na rua. Bom dia, Fernanda Gentil, tudo bem?", disse Ana, chamando para o link de Fernanda na sede da Copa do Mundo.

Fernanda não deixou o assunto de lado e rebateu: "Eu tô aqui só pensando se essa bolsa não foi uma indireta, mas tudo bem, adorei a homenagem. Deixou quicando, eu cortei. Não podia deixar passar. É um 'tenizão', eu percebi".

Assista ao momento abaixo: