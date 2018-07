Ana Maria apresenta o ‘Mais Você' vestida de abacaxi e faz a festa da internet

Ana Maria Braga apresentou o 'Mais Você' desta sexta-feira, 28, vestida de abacaxi e a internet fez a festa com os memes. Foto: Artur Meninea / Gshow

Na edição desta sexta-feira, 28, do programa Mais Você, da Globo, a apresentadora Ana Maria Braga apareceu vestida de abacaxi e fez a alegria da internet. Com um programa totalmente dedicado à fruta, ‘Namaria’ ensinou desde receitas até fazer objetos com a casca.

Além do look da apresentadora, outro ponto alto do programa foi a entrevista com pessoas obcecadas por abacaxis. Obviamente tudo isso rendeu uma montanha de memes.

Veja abaixo algumas das melhores reações:

Mais um dia normal na Fenda do Biquine #MaisVoce pic.twitter.com/pPpg9eWB8Y — João das Neves (@querosushii) 28 de julho de 2017

Quando a crush fala que a fruta preferida é abacaxi.#MaisVoce pic.twitter.com/XJCeWHFLC6 — Jeisson Silva (@JeiissonSiilva) 28 de julho de 2017

Tá lindo seu Penteado hoje Ana Maria Braga pic.twitter.com/6xQ1kw3QUZ — BOTTAS (@OGATODOBOTTAS) 28 de julho de 2017

Já tinhamos a melancia do copa, agora temos "Ana Maria" abacaxi pic.twitter.com/fIePueya7a — Ace Sousa (@arce9999) 28 de julho de 2017

