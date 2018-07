Ana Hickmann fala pela primeira vez após sofrer tentativa de homicídio

A apresentadora Ana Hickmann deixa a delegacia, em Belo Horizonte, após ter sido alvo de uma tentativa de assassinato Foto: Denilton Dias/O Tempo

A apresentadora Ana Hickmann concedeu entrevista neste domingo, 22, ao Domingo Espetacular, da Rede Record. Visivelmente abalada e emocionada, ela descreveu os momentos de terror que passou no quarto do hotel Ceasar Business, em Belo Horizonte, onde estava hospedada junto com seu cunhado Gustavo Correa e sua assessora, Giovana Alves de Oliveira, mulher de Gustavo. "Foi um dos momentos mais difícieis que já passei na minha vida", lamentou.

Na tarde de sábado, 21, Rodrigo Augusto de Pádua, 30 anos, invadiu o quarto onde a apresentadora estava hospedada e manteve ela, Correa e Giovana sob a mira de uma arma. "O tempo topo ele me ameaçava, tive a certeza que queria me matar", revelou. Rodrigo ameçou os três, atirou contra Giovana e depois foi dominado e morto a tiros por Gustavo.

De acordo com a eapresentadora, o suposto fã premeditou toda a ação. "Esse rapaz estava hospedado há dois dias no hotel. Ele planejou tudo isso, sabia o que queria fazer", disse.

Apesar de Pádua dizer durante todo o tempo que a ex-modelo sabia exatamente quem ele era, Ana não o reconheceu. Segundo ela, somente neste domingo, depois que decidiu vasculhar suas redes sociais para tentar descobrir quem era esse 'fã', foi que o identificou em uma foto de seu perfil no Instagram. "Era o cara que eu tinha bloqueado há alguns meses. Eu estava com medo porque ele estava falando algumas pornografias."

Após todo esse episódio trágico, Ana garante que não vai se afastar de seus fãs. "Não vou deixar de fazer minhas coisas, de acreditar que as pessoas são boas", garantiu. Ela disse que esse foi um momento difícil, mas vai passar. "Por várias vezes eu tentei ter raiva desse rapaz, mas não consigo. Só consigo ter um sentimento de pena, só consigo entender que isso é uma loucura."

A única coisa que a apresentadora deseja agora é poder reunir a família toda novamente em sua casa. "Quero ver minha cunhada bem, sã, inteira. Quero lembrar que passamos por tudo isso juntas e saímos bem dessa", concluiu.