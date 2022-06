Ana de Armas encarna Marilyn Monroe no primeiro teaser de 'Blonde'; assista

Ana de Armas como Marilyn Monroe em 'Blonde'. Foto: Netflix

A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 16, a primeira prévia e imagens do filme Blonde, cinebiografia da icônica Marilyn Monroe. A produção chega ao catálogo da plataforma de streaming em 23 de setembro deste ano.

No teaser, a atriz Ana de Armas encarna Marilyn e recria momentos importantes de sua carreira. Dirigida por Andrew Dominik, a produção é baseada no livro da autora Joyce Carol Oates e está em desenvolvimento desde 2010. Assim como na obra de Joyce, Blonde vai explorar os efeitos do estrelato e os limites da fama.

Além de Ana de Armas como Marilyn, o elenco também conta com Adrien Brody, Julianne Nicholson, Bobby Cannavale, Scoot McNairy e Garret Dillahunt.

Confira o teaser: