'Amor e Sorte': Fabiula Nascimento e Emilio Dantas detalham gravações em casa na pandemia

Fabiula Nascimento e Emilio Dantas contaram detalhes sobre as gravações de Amor e Sorte, série da Globo que retrata pessoas que moram juntas durante a quarentena e é protagonizada por artistas que têm um relacionamento na vida real, em sua própria casa.

O casal, que está no episódio Territórios, com estreia prevista para setembro, participou de uma coletiva online com jornalistas na tarde desta quarta-feira, 26, e falou sobre a produção e a própria convivência durante o período de pandemia.

Sobre as gravações feitas na própria casa, Emilio analisa: "Chega uma hora que você deixa de entender dentro da sua casa qual o lugar que você se sente relaxado e qual o lugar que você se sente tenso, as coisas começam a se misturar de um jeito que dá um nó na cabeça".

"A gente sai daqui dando cada vez mais valor ao trabalho das pessoas", destaca, sobre a diminuição do tamanho das equipes e a assistência remota por videoconferência durante as cenas.

Questionada sobre o desafio de uma gravação em circunstâncias tão atípicas, Fabiula comenta: "Desafio é sobreviver na nossa profissão, no País que a gente vive, da maneira como está. É uma montanha-russa, um dia você tem, outro você não tem."

"Não foi difícil. Foi muito novo, mas muito prazeroso. Eu não consigo olhar pra essa experiência como 'muito desafiadora' ou 'muito difícil', e sim como uma grande descoberta, sabe?", continua.

Emilio emenda: "É aquela coisa que a gente termina cansado, mas dizendo que aguentaria mais umas duas semanas, fácil. É um sentimento ao mesmo tempo de muito prazer, trabalho e desafio. Mas a gente iria de novo."

O ator também conta que tem gastado bastante tempo na quarentena com jogos como Red Dead Redemption e GTA em seu Playstation 4. "Eu só assisto", destaca Fabiula.

Amor e Sorte

No episódio de Amor e Sorte em que o casal participa, os personagens decidem se separar. No dia seguinte, quando um deles viajaria, acaba sendo surpreendido pelo cancelamento do voo e do evento pela pandemia.

A personagem de Fabiula, então, acaba ficando doente, e os dois suspeitam que se trate do novo coronavírus. Portanto, precisam voltar a ficar juntos no mesmo apartamento.

Jorge Furtado, criador de Amor e Sorte, também participou da coletiva e opinou: "A gente está vivendo com a gente mais tempo do que nunca. Aprende coisas incríveis sobre nós mesmos. Um casal que, de repente, tem que se reinventar, é um bom ponto de partida na dramaturgia".

Além de Emilio Dantas e Fabiula Nascimento, outros nomes que protagonizarão episódios de Amor e Sorte são: Fernanda Torres e Fernanda Montenegro; Lázaro Ramos e Taís Araújo; Luisa Arraes e Caio Blat. Assista a um teaser:

O que o confinamento fez com as nossas relações? A gente descobre juntinho em #AmorESorte, sua nova série da Globo. ❤️ pic.twitter.com/PIXZqJT0Nb — Globo em (@RedeGlobo) August 26, 2020

