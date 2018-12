‘Amor e Sexo’ termina 11ª temporada com homenagens à Fernanda Lima

A apresentadora Fernanda Lima. Foto: Paulo Belote/TV Globo

A 11ª temporada de Amor e Sexo chegou ao fim nesta terça-feira, 11, após muita polêmica e críticas de internautas. Fernanda Lima foi homenageada pelos jurados do programa, que a chamaram de corajosa, revolucionária e desafiadora.

“A gente parte, mas deixa um rastro de cores, formas, música, danças, debates, reflexões, poesias, risos e lágrimas. A gente leva orgulho de uma equipe que não desistiu e se reinventou”, disse a apresentadora.

A última edição do programa foi um marco na carreira de Fernanda Lima. “Foi a temporada mais importante da minha vida. Fico grata de termos alcançado o coração de tantas pessoas que, assim como nós, continuam interessadas em refletir sobre sexualidade, amor, diferenças e respeito ao próximo”, avaliou.

No início de novembro, a apresentadora teve de bloquear comentários de internautas nas redes sociais por causa da polêmica envolvendo uma das edições do programa. “Chamam de louca a mulher que desafia as regras e não se conforma. Nossa revolução está apenas começando”, declarou a apresentadora.

O programa seguiu abordando temas que mobilizaram as redes sociais, como a aparição de dois atores nus para falar sobre a distribuição de fotos íntimas em aplicativos de celulares, as chamadas ‘nudes’. Em meados do mês passado, a nudez de Edu Sterblitch e José Loreto foi alvo de críticas dos internautas.

Na página oficial de Fernanda Lima no Instagram, os seguidores se manifestaram. “Amo vocês! Programa que quebra paradigmas e a hipocrisia humana”, escreveu um.