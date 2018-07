'Amor & Sexo' quebra a internet com cena de nu frontal masculino

O programa Amor & Sexo, da Globo, voltou a ser um dos assuntos mais populares das redes sociais. No episódio da última quinta-feira, 9, abordou temas relativos ao universo masculino e ampliou o debate sobre machismo.

"Homem que é homem não tem medo, tem raiva. Homem que é homem não fala o que sente, se cala. Não perde, nem pede desculpa. Homem que é homem não faz amor, dá madeirada. Homem que é homem engole o choro. Homem que é homem não elabora, age e até mata. Precisamos falar sobre isso", disse Fernanda Lima na abertura da atração.

Após depoimentos de Ney Matogrosso e Juliano Cazarré, convidados da noite, o programa promoveu games e debates sobre o homem e a masculinidade. Os assuntos já vinham mexendo com os ânimos na web, mas a cena final foi a responsável por quebrar as redes sociais: um bailarino foi inteiramente despido e a atração exibiu um nu frontal masculino, para o delírio do público.

Veja abaixo alguns comentários dos intenautas:

#AmorESexo esse programa hoje estava totalmente poético, sensível e emocionante, estou em lágrimas, mas não de triste, sim de alegria — princeso fêmea (@criskauliz) 10 de fevereiro de 2017

#AmoreSexo vcs acharam que eu não ia dar mais um tiro na família tradicional Brasileira hj né? pic.twitter.com/4gYCGWVhhm — Victor Vinícius (@WiniVinicius) 10 de fevereiro de 2017

NUDES MASCULINOS NA TV BRASILEIRA!!!!!!! Pq tem mulher pelada na tv todo dia, mas homem é só no #AmoreSexo — Samira Vasconcelos (@SamyVasconcelos) 10 de fevereiro de 2017

A Globo deveria vender DVD de todos os episódios desse programa, porque não dá pra enjoar! Sensacional como sempre, que tiro! #AmorESexo — Suh (@SuelanyQueiroz) 10 de fevereiro de 2017

Quando a gente pensa que o #AmorESexo já deu o seu melhor, vem a Fernanda e essa finalização MARAVILHOSA do último programa. Que lindo! ❤️ pic.twitter.com/Uia5Su3kVa — (((Dan))) (@DanPimpao) 10 de fevereiro de 2017

Querida Globo, Favor aumentar a duração do programa #AmorESexo não sou eu que to pedindo eh a internet!! — Otariano (@otariano) 10 de fevereiro de 2017

#AmorESexo so quem tem cerebro consegue entender a profundidade da apresentação do ballet no final do programa, lindo! — DonaGalicia (@izabelagalicias) 10 de fevereiro de 2017

pode entrar o melhor programa da tv brasileira EU TE VENERO #AmorESexo — Matheus Bragança (@MathBraganca) 10 de fevereiro de 2017

Teve nudes na TV aberta??? Teve! E se reclamar, vai ter mais#AmorESexo — Ester, a Tetéia (@Esterbebeth) 10 de fevereiro de 2017