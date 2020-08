'Amor de Mãe': Nanda Costa posta foto dos bastidores de gravação

Atores aparecem em bastidores das gravações de Amor de Mãe com máscaras Foto: Reprodução Instagram/ @nandacosta

Nanda Costa compartilhou os bastidores das gravações da novela Amor de Mãe, onde ela e os atores Thiago Martins, Juliano Cazarré e Regina Casé aparecem juntos, usando máscaras, nesta última quinta-feira, 27.

“Parte da família reunida! PCR negativo [referência a teste para detecção do novo coronavírus], máscara e álcool gel! Dessa vez o Domênico não escapa! Vai com tudo, Dona Lurdes”, escreveu a intérprete de Érica em seu perfil do Instagram.

No dia 19 de agosto, Thiago, que interpreta Ryan na trama, também compartilhou uma foto com Regina, intérprete de Dona Lourdes, no Instagram mostrando as mudanças nas gravações da novela, como proteção para evitar o contágio do coronavírus.

“Se adaptando ao novo normal. Dessa vez, a arte que imita a vida. Dona Lourdes e Ryan já estão em sintonia para mostrar o verdadeiro amor de mãe, seguindo todas os protocolos de segurança” publicou o ator.

As gravações da novela das nove da Globo foram suspensas no início de março devido a pandemia do novo coronavírus e só foram retomadas neste mês. O retorno da história escrita por Manuela Dias na televisão está prevista para 2021.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais