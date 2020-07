'Amor de Mãe': Eliane Giardini gravará personagem 'remotamente'

A atriz Eliane Giardini em foto de 2018 Foto: Wilton Junior / Estadão

Eliane Giardini contou que deve entrar para o elenco de Amor de Mãe, interrompida pela Globo por conta da pandemia do novo coronavírus, após a retomada da novela, durante conversa em live do Canal Brasil na última quarta-feira, 8.

"A gente está vendo como é que vai voltar novela, agora. eu tinha o convite de fazer uma participação na novela Amor de Mãe. Estão pensando na retomada, agora, e parece que meu personagem vai gravar tudo remotamente", contou.

Eliane Giardini deu a entender que viverá a mãe das personagens Vitória (Taís Araújo), Miranda (Debora Lamm) e Natália (Clarisse Kiste), que ainda não apareceu na trama.

"É uma mulher muito louca, anos 70, hippie, que teve uma filha de cada casamento, viajou muito e sempre foi 'deixando' os filhos. Muito amorosa, mas muito na dela. Ela está fora do Brasil e fala com as meninas", afirmou.

Na sequência, a atriz comentou sobre possíveis menções à covid-19 em Amor de Mãe: "Essa pandemia vai entrar dentro da novela. É uma forma de você conseguir retomar essa história. E talvez minha personagem grave tudo assim, remotamente."

A Globo ainda não divulgou oficialmente as datas para retomada das gravações de suas novelas.

Confira abaixo o vídeo em que Eliane Giardini fala sobre sua personagem em Amor de Mãe (a partir de 45 minutos):