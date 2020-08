‘American Pie’ será protagonizado por mulheres; veja trailer

'American Pie' ganha versão feminina e estará em catálogo da Netflix Foto: Reprodução/Universal

A comédia American Pie ganhará uma versão protagonizada por mulheres em outubro. A Universal Pictures irá lançar o filme no dia 6, somente online, e a produção deverá entrar para o catálogo estrangeiro da Netflix.

Ainda não há previsão de estreia no Brasil. American Pie foi lançado em 1999. Depois do sucesso da comédia, os produtores lançaram o segundo em 2001, o terceiro em 2003 e o último só em 2012.

A saga conta a história de um grupo de amigos que enfrenta as dificuldades de relacionamento entre jovens no período escolar.

No elenco da versão feminina, estão as atrizes Madison Pettis, Natasha Behman, Lizze Broadway e Piper Curda.

American Pie Presents: Girls’Rules conta a história de quatro amigas, Annie Kayla, Stephanie e Michelle, que enfrentam dificuldades amorosas. Elas fazem um pacto para tentar resolver o problema e tornar o último ano do ensino médio incrível. A releitura do filme é uma inversão de papéis, com o protagonismo feminino.

A Universal Pictures divulgou o trailer nesta quinta-feira, 13.

Assista ao vídeo: