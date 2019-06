‘American Horror Story: 1984’ tem data de estreia divulgada pelo canal FX. Foto: Divulgação/FX

O canal FX divulgou nesta segunda-feira, 24, a data de estreia de American Horror Story: 1984. Esta será a nona temporada da série de drama e horror de Ryan Murphy. O seriado vai ao ar no dia 18 de setembro, às 22h, de acordo com informações da revista Variety.

O produtor ainda não revelou os nomes que estarão no elenco desta vez, apenas confirmou as presenças de Emma Roberts e Gus Kenworthy.

A nova edição de American Horror Story terá o clima dos anos 1980 e é inspirada nos gêneros de filmes de terror em que assassinos perseguem e matam as vítimas brutalmente. Um teaser da nova temporada foi divulgado recentemente.

Assista ao vídeo:

O FX também divulgou as datas de retorno de outras produções em setembro. Mayans MC, que é a sequência de Sons of Anarchy, volta com a 2ª temporada no dia 3. Mr. Inbetween, também em 2ª temporada, volta no dia 12, com Scott Ryan.

E It’s Always Sunny in Philadelphia, com produção de Rob McElhenney, está na 14ª temporada e retorna no dia 25 de setembro.