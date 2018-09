'Altas Horas' tira Mel Maia do palco em quadro sobre sexualidade e gera críticas nas redes

Mel Maia. Foto: Twitter/@melissamelmaia

A atriz Mel Maia, de 14 anos, foi uma das convidadas da edição do Altas Horas do último sábado, 22. Entretanto, a jovem foi retirada do palco no quadro da sexóloga Laura Müller, cujo tema era justamente a importância de discutir sexo na adolescência.

O ato gerou críticas nas redes sociais. Muitos usuários do Twitter comentaram que não fazia sentido tirar Mel do palco, já que o tema lhe era pertinente, enquanto outros opinaram que deveriam ter convidado a menina em um dia em que a sexóloga não fosse participar.

Confira as reações:

Tiraram a Mel Maia do palco pra Laura Miller entrar, gente?? Ela já tem 14 anos, pelo amor, ou então chamassem ela num dia que a Laura não fosse né #AltasHoras — t (@flopada4ever) 23 de setembro de 2018

Gente que hipocrisia eles falando da necessidade do adolescente ter conscientização sobre relação sexual e tirarem a Mel Maia do programa #AltasHoras — I S A B E L L E (@ffuckiisa) 23 de setembro de 2018

Que hipocrisia, eles falando da necessidade de crianças terem educação sexual e tiraram a Mel Maia do palco #altashoras — Amanda Chagas (@amandachaagas) 23 de setembro de 2018

meu eles tiraram a mel maia quando a laura entrou e eles tavam falando sobre sexualidade na ADOLESCÊNCIA e ela é ADOLESCENTE tp (???) — Pyetra Pacheco (@PachecoPyetra) 23 de setembro de 2018