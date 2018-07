Alinne Rosa diz ter bebido o próprio xixi por engano

Foto: Divulgação/Band

Alinne Rosa revelou que já bebeu seu próprio xixi achando que era energético. Acostumada a urinar em copos durante seus shows, a cantora acabou sendo enganada pela cor do líquido e bebeu sem querer seu xixi.

Em conversa com o humorista Maurício Meirelles no programa Bate & Volta, da Band, Alinne disse: "Eu estava muito cansada e com muito sono. Eu não costumo beber energético porque faz mal para as cordas vocais, mas na correria eu quis beber. E já aconteceu também de beberem o meu xixi. Acharam que era uísque e completaram o copo com energético e gelo."

A cantora também contou que ficou em choque em 2006 quando soube que Rodrigo Netto, guitarrista do Detonautas, na época seu namorado, havia sido assassinado.

"A história é muito triste. Eu nunca imaginei que eu pudesse sentir o que eu senti quando recebi a notícia de que ele estava morto. Ainda tenho cicatrizes. Faltou chão na hora", explicou.

Na entrevista, Alinne também entregou que está sem fazer sexo há quatro meses. "Não sei se com o tempo a gente vai ficando mais chato e mais exigente. As coisas vão acontecendo e a gente vai mudando. Não está sendo fácil", confessou.