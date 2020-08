Alicia Keys apresenta programa sobre racismo na Nickelodeon

A cantora Alicia Keys Foto: Bang Showbiz

Alicia Keys apresentará nesta segunda-feira, 17, um programa sobre racismo no canal Nickelodeon.

A atração irá ao ar a partir das 23h30 e explicará as ações do movimento ‘Black Lives Matter’ ou, no título em português, ‘Vidas Negras Importam’.

A cantora irá comandar o programa, que também terá participações da modelo Naomi Campbell, do ator Kevin Hart, da ginasta Simone Biles e do músico Chance The Rapper.

Nick News - Crianças Unidas Contra o Racismo falará sobre os protestos que acontecem nos Estados Unidos desde a morte de George Floyd, que era negro, por um policial branco americano.

Alguns integrantes do movimento como Opal Tometi, Alicia Garza e Matter Patrisse Kahn-Cullors participarão do bate-papo com Alicia Keys e falarão sobre racismo estrutural e responderão a perguntas das crianças.

O programa faz parte das ações da Nickelodeon para promover a luta antirracista nos Estados Unidos.