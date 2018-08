'Alf, o Eteimoso' terá nova versão para a TV

A série 'ALF, o ETeimoso' vai ganhar um remake. Foto: Reprodução / NBC

A série ALF, o Eteimoso, vai ganhar um remake. De acordo com o site Deadline, o projeto já está nos primeiros estágios de produção e deve sair do papel pelas mãos da Warner Bros TV.

A história do extraterrestre que cai acidentalmente na Terra e acaba indo morar com uma típica família americana de classe média foi exibida nos Estados Unidos entre 1986 e 1990. No Brasil, a produção foi lançada pela Rede Globo em 1987.

O ET era interpretado pelo marionetista Paul Fusco, que criou a série juntamente com Tim Patchett. ALF também era ocasionalmente interpretado pelo ator Mihaly 'Michu' Meszaros, que morreu em 2016. Max Wright como Willie Tanner, Anne Schedeen como Kate Tanner e Andrea Elson e Benji Gregory como as crianças Lynn e Brian completavam o elenco da série.