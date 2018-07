Alexandre Pires cai e desloca o ombro em aeroporto

Alexandre Pires se apresentaria no programa 'Altas Horas' desta semana Foto: instagram.com/alexandrepires_/

Alexandre Pires se machucou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e precisou cancelar sua participação no programa Altas Horas.

O cantor se desequilibrou na escada do aeroporto e acabou deslocando o ombro. Ele explica, em vídeo exibido no programa, o que aconteceu. "Meu amigo Serginho [Groisman], plateia, eu estou triste porque queria estar aí com vocês, mas chegando em São Paulo, eu me desequilibrei na escada do aeroporto de Congonhas, o meu ombro se deslocou completamente, foi uma dor insuportável. Quem já passou por isso sabe do que estou falando", afirmou.

"Fui atendido no aeroporto, tomei vários medicamentos. [Demorou] quase uma hora para botar [o ombro] no lugar. Uma dor terrível", diz Alexandre, afirmando que não tem condições de cantar.

No sábado à noite, ele publicou uma imagem em seu Instagram na qual menciona o ocorrido. "Como vocês podem ver essa semana tive um deslocamento no ombro devido a uma queda, mais já estou me recuperando. Obrigado Jesus!", escreveu.