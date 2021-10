Alex Escobar substituirá Tadeu Schmidt no quadro 'Gols do Fantástico’

Alex Escobar e Tadeu Schmidt no 'Fantástico' Foto: Globo/João Cotta

A Globo anunciou neste domingo, 17, que Alex Escobar será o novo apresentador do quadro Gols do Fantástico. O jornalista vai assumir a atração esportiva a partir do dia 21 de novembro.

O comunicador assume o lugar junto aos cavalinhos para substituir Tadeu Schmidt, que estará no comando do Big Brother Brasil no ano que vem.

“É um desafio dar continuidade a esse trabalho por tudo que o Tadeu representa. Ele deixou um legado no esporte do ‘Fantástico’ que quero aproveitar”, iniciou Alex.

“Quero levar a alegria que estou sentindo e dar continuidade ao que ele fez todos esses anos. Mais do que um desafio, é uma felicidade enorme”, explicou.

“O Escobar é um companheiro querido que eu admiro muito. Além de competente, tem carisma e simpatia enormes, além de ser um cara nota 10, corretíssimo. Nossas vidas estão entrelaçadas", afirma Tadeu.

Além de Alex, Maju Coutinho irá substituir Schmidt na apresentação do Fantástico, ao lado de Poliana Abritta.